WIJ Groningen organiseert lichtjeswandeling in Schilderswijk

Bron: WIJ Groningen

WIJ Groningen organiseert woensdagavond (11 december) een lichtjeswandeling in de Schilderswijk. Het thema is dit jaar Kerst en Kunst in de Schilderswijk.

Het is de tweede keer dat er een lichtjeswandeling wordt georganiseerd in de wijk. De route, die ongeveer twee kilometer lang is, zal feestelijk verlicht zijn en mensen kunnen allerlei soorten kunst zien. De kunst is gemaakt door mensen uit de wijk. Er zijn ook vrijwilligers die hun deuren openen voor activiteiten of traktaties.

WIJ Groningen wil met de lichtjeswandeling bijdragen aan de samenhang in de Schilderswijk en het graag een positieve boost geven.