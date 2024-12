Wedstrijd tussen FC Groningen en Heracles gestaakt na commotie op tribunes

Foto: sportphotoagency.com

Bij een 1-1 gelijke stand is de competitiewedstrijd tussen Heracles en FC Groningen definitief gestaakt na commotie op de tribunes.

De Groningers begonnen niet onaardig aan het duel en wisten elkaar goed te vinden op de helft van de thuisploeg. Maar zoals zo vaak dit seizoen leidt het balbezit niet tot grote kansen. Na een kwartier voetballen kwam de klad erin bij de Trots van het Noorden en grossierden de groen-witten in persoonlijke fouten. Ballen werden kinderlijk eenvoudig ingeleverd en met name rechtsback Finn Stam had heel moeilijk. De verdediger werd meermaals van de bal gezet en luidde ook de openingstreffer in. Stam verspeelde de bal aan de Heraclieden, waarna Luka Kulenovic de thuisploeg op voorsprong schoot: 1-0.

De mannen van trainer Dick Lukkien leken het kwijt en gaven kans na kans weg. Heracles wist de cadeautjes alleen niet uit te pakken. Alleen ‘Binni’ Willumsson zorgde voor wat gevaar aan de andere kant van het veld. FC Groningen mocht blij zijn dat het slechts 1-0 stond bij rust.

Tweede helft

Na de theepauze greep Lukkien in. Postema en Van Bergen kwamen in de ploeg voor Schreuders en Oosting. Het wierp zijn vruchten af. Na een goede onderschepping van Willumsson werd de IJslander neergehaald in het strafschopgebied. Scheidsrechter Dieperink wees naar de stip en invaller Postema schoot keurig binnen: 1-1.

FC Groningen leek de controle weer terug te hebben en gaf weinig weg, tot de 63ste minuut. Marco Rente vloerde een speler van Heracles om een snelle tegenaanval te voorkomen en kreeg daarvoor zijn tweede gele kaart. Slechts enkele minuten later leek de thuisploeg weer op voorsprong te komen. Vaessen had een vrije trap niet klem, waarna Kulenovic de bal binnen werkte. De Groninger doelman werd echter geraakt tegen het hoofd en had verzorging nodig. De VAR greep uiteindelijk in en constateerde hinderlijk buitenspel bij de Heraclieden.

Gestaakt

Rond de 79ste minuut kwam de wedstrijd tot stilstand. Arbiter Dieperink stuurde alle spelers naar de kleedkamer vanwege rumoer op de tribunes. Er werden vanuit het uitvak voorwerpen naar beneden gegooid en ook vanuit één van de aangrenzende thuisvakken werden juist voorwerpen gegooid richting het uitvak. ESPN berichtte dat een FC Groningen-supporter gevallen zou zijn vanuit het uitvak, waarna commotie is ontstaan. Na ruim veertig minuten wachten werd op last van de openbare orde besloten het duel definitief te staken. Wanneer het duel wordt uitgespeeld, zal later bekend worden.