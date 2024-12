Waterbergingsgebied De Onlanden wordt vergroot: “Draagt bij aan veiligheid”

Foto: Robert Wieringa voor Waterschap Noorderzijlvest

De waterberging in natuurgebied De Onlanden wordt vergroot. De provincie Drenthe en het waterschap Noorderzijlvest hebben dinsdag ingestemd met de Hooiwegvariant.

Deze variant, waarbij extra waterberging wordt gerealiseerd binnen het bestaande gebied van De Onlanden, is tot stand gekomen in samenwerking met inwoners en andere betrokkenen. Op dit moment kan 7,5 miljoen kubieke meter water opgevangen worden, straks gaat dit naar 12,7 miljoen. “Dit gaat bijdragen aan meer waterveiligheid”, meldt het waterschap. “Tegelijkertijd beschermt het ontwerp de natuurwaarden. Door voor deze variant te kiezen, blijft het gebied tussen de Hooiweg en het Leekstermeer buiten de waterberging.” De partijen zijn daar blij mee, omdat dit juist een belangrijk broed- en leefgebied voor vogels is. Daar gaat nu dus geen verstoring plaatsvinden.

Inloopbijeenkomsten

Vorig jaar herfst kozen de Gedeputeerde Staten van Drenthe al voor de Hooiwegvariant. Het afgelopen jaar heeft het waterschap onderzoek gedaan naar de mogelijkheden. Daar is nu een ontwerp-projectbesluit uit gerold. Het plan is nog niet definitief. Omwonenden en andere belanghebbenden kunnen in de periode van 10 december tot en met 21 januari hun mening geven door een zienswijze in te dienen. Daarnaast zijn er inloopbijeenkomsten waar mensen vragen kunnen stellen. Op 12 en 17 december vindt deze plaats Bij Boon in Peize. Op 8 januari vindt een bijeenkomst plaats in het dorpshuis in Roderwolde.

De Onlanden

De Onlanden is één van de jongste natuurgebieden in ons land. Naast natuur is het ook een waterbergingsgebied waar water opgevangen kan worden bij extreme regenval. Door in De Onlanden water op te vangen, wordt voorkomen dat er bijvoorbeeld wateroverlast ontstaat in de stad. In 2012 werd begonnen met de inrichting. Sindsdien beschikt het gebied over onder andere moerassen en komen bijzondere vogelsoorten en otters er graag.