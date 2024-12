Vrijdag grotendeels bewolkt; in het weekend bewolking met lichte regen

Vrijdag is het grotendeels bewolkt met later op de dag vooral ten oosten van de Stad kans op een opklaring. Het wordt 6 graden bij een zwakke of matige zuidoostenwind, kracht 2 tot 3. Komende nacht minima rond het vriespunt.

Door: Johan Kamphuis

Zaterdag is er veel bewolking met in de middag wat lichte regen. Het is waterkoud bij 6 graden en er waait een matige westelijke wind, kracht 3 tot 4.

Zondag wordt het zachter bij 9 graden. Het is bewolkt met soms wat lichte regen en een stevige westenwind, kracht 4 tot 5.

Na het weekend komen we in de dubbele cijfers terecht. Vaak is het droog, meestal bewolkt en soms valt er een bui. Houdt dit zachte weer aan richting de aftrap van Kerst? Meer daarover op de weerpagina en luister in de ochtendshow om 8:50 naar het uitgebreide radioweerbericht.