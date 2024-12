Vrijdag bewolkt en grijs, eind van de week kans op zon

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

Het blijft de komende dagen bewolkt en grijs. De zon laat zich niet of nauwelijks zien, wel is het warm voor de tijd van het jaar. Ook kan er een buitje vallen.

In de nacht naar vrijdag is er een grote kans op mist. De wind gaat liggen en de temperatuur daalt tot ongeveer 6 graden. Vrijdag blijft de mist ook overdag nog even hangen. Het is opnieuw droog en bewolkt. De zwakke wind komt uit zuidelijke richtingen. Het wordt ongeveer 9 graden.

Het laatste weekend van het jaar is er opnieuw veel bewolking. Zondag kan de zon even schijnen, met mogelijk een buitje. De zuidelijke wind is zaterdag zwak, maar neemt zondag toe tot windkracht 4. Beide dagen wordt het maximaal 8 graden.