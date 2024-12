Vrijdag begint onstuimig met buien, later rustig en droog

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Vrijdag is een mix van buien met later kans op opklaringen. De noordwestenwind haalt soms stevig uit met windstoten tussen de 75 tot 90 kilometer per uur. Tegen de avond wordt het droog en rustiger. In de nacht daalt de temperatuur naar 5 graden.

Zaterdag wordt een kletsnatte dag. De wind is vrij krachtig tot krachtig en komt uit het zuidwesten. De temperatuur ligt rond de 8 à 9 graden.

Zondag begint met regen. In de loop van de dag wordt het droger met zo nu en dan zon. Bij een matige of krachtige noord tot noordoosten wind wordt het 7 graden.

Na het weekend zijn er vaker droge perioden met temperaturen die overdag steken rond de 5 graden.