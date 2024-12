Volt Groningen voert actie voor beter minimumloon jongeren: ‘Oneerlijk dat ze minder betaald krijgen’

Actie in Groningen. Foto: Volt Groningen

Volt Groningen voert deze zaterdagmiddag zowel in de stad als in Stadskanaal actie voor een beter minimumloon voor jongeren vanaf 18 jaar. De partij wil de druk op de landelijke politiek opvoeren zodat het minimumloon omhoog gaat.

De partij vindt dat het huidige systeem van minimumjeugdloon is verouderd. “Een jongere van 18 verdient de helft dan iemand van 21 die dezelfde vakken vult of drankjes serveert”, zegt Volt. Dit zou leiden tot onrechtvaardigheid en financiële onzekerheid onder jongeren.

Robin Twickler van Volt Groningen: “We vinden jongvolwassenen vanaf 18 jaar oud genoeg om een eigen woning te huren en hun zorgverzekering te betalen. Het is oneerlijk dat ze dan vervolgens minder betaald krijgen voor hetzelfde werk.”

Met deze actie wil Volt in gesprek met jongeren. De leden hebben een rekentool ontworpen zodat jongeren tussen de 18 en 21 jaar ter plekke berekenen hoe zij beloond zouden worden als ze volgens het ‘volwassenen’ minimumloon betaald werden.

Jesse van Mulkom van Volt Groningen: “Er is van alles gedaan om de bevolkingskrimp van jongeren tegen te gaan in Noord-Nederland. Deze stappen kunnen daadwerkelijk impact maken en onze toekomstige technici en zorgverleners motiveren in de regio te blijven.”

Volt deed op 28 november een voorstel voor een stapsgewijze verhoging van het minimumjeugdloon bij de begrotingsbehandeling voor het ministerie van Sociale Zaken.