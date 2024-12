Voedselbank Groningen begonnen met kerstactie: ‘Het moet voor iedereen feest zijn’

foto: Laurens Jove Rodriguez

De Voedselbank in Groningen is vandaag begonnen met de driedaagse, jaarlijkse inzamelingsactie rond de feestdagen. In verschillende supermarkten in de gemeente staan vrijwilligers die aan passerende klanten vragen of zij producten willen kopen en doneren.

Dit jaar doet een recordaantal aan supermarkten mee: zo’n 55, dat zijn ze bijna allemaal. Een nieuwe deelnemer is supermarkt de Poiesz in Hoogkerk. Daar stonden woensdag studenten van de Hanzehogeschool die boodschappenlijstjes uitdelen aan voorbijlopende klanten.

“Dit is een hartstikke mooie doel”, vertelt bedrijfsleider Martijn Dijkstra. “Zeker in deze periode.” De supermarkt doet graag mee om haar steentje bij te dragen. “Zo kan de Voedselbank Groningen producten inzamelen voor de mensen die het het hardst nodig hebben.”

‘Voor iedereen een beetje feest’

Ondertussen komt een mevrouw met een volle kar aan bij de kassa. Die boodschappen zijn niet allemaal voor haar, ze gaat ze doneren. “Ik heb heel veel verschillende dingen gekocht: allesreiniger, koffie, thee, keukenpapier en ook blikjes vis”, vertelt ze. “Het moet voor iedereen een beetje feest zijn, voor die mensen ook ook. Het is belangrijk dat we aan elkaar denken in deze tijden.”

Houdbare producten

De consumenten kunnen zelf kiezen wat ze kopen, dat mogen producten van de boodschappenlijstjes zijn, maar ook andere spullen. “De enige voorwaarde is dat het houdbare voedsel- of verzorgingsproducten zijn”, vertelt Koos van Huis van Voedselbank Groningen. “Omdat de kratten met spullen hier een tijdje staan, kunnen we geen versproducten aannemen. Daarvan kan de houdbaarheidsdatum verstrijken en dan kunnen we het niet meer meegeven aan onze klanten.”

Deelnemende winkels

De vrijwilligers van de Voedselbank Groningen staan in de middaguren van 12.00 – 18.00 uur in de deelnemende winkels. Op de website ziet u precies welke supermarkten dat precies zijn.