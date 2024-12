Vlammen en vliegende voetballen in Ten Post: ‘De gezelligheid, de kick en natuurlijk de harde knallen!’

Carbidschieten zorgt elk jaar weer voor een knallende sfeer in Ten Post tijdens de jaarwisseling. De traditie waarbij een blokje carbid in de melkbus wordt is inmiddels uitgegroeid tot een echt dorpsfeest. “Het is de kick die je krijgt en het gezellig samen zijn.”

Om 11.00 uur op dinsdagmiddag waren de eerste knallen te horen vanaf een veld langs de Stadsweg in Ten Post. Wat tien jaar geleden begon met slechts twee melkbussen op een weiland, is inmiddels uitgegroeid tot een groot gebeuren. “Inmiddels is het een heel groot evenement, en we hopen nog een jaar of zo door te gaan”, vertelt Vincent Schenkel van Carbid Team Ten Post. “De animo voor het carbidschieten neemt elk jaar toe, aldus Vincent: “Het aantal melkbussen en de vraag naar carbid groeit steeds. Dit is een veilige en gezellige manier om de jaarwisseling te vieren. En het wordt elk jaar drukker.”

Ballen in plaats van deksels

Het is volgens Vincent niet zomaar iets om te doen. Zonder gehoorbescherming is de kans op gehoorschade groot. “Veiligheid staat natuurlijk altijd voorop, dus het dragen van oorkappen is noodzakelijk. Zonder bescherming heb je aan het eind van de dag wel last van je oren.” En deksels op de melkbus, die vind je in Ten Post niet meer: “Wij hebben ervoor gekozen om niet meer met deksels te schieten, maar met ballen. Dat is veel veiliger, omdat de ballen niet kunnen ontploffen zoals de deksels.”

Reuzenrad van melkbussen

Het carbidteam in Ten Post is blij dat het dinsdagochtend om 11.00 uur kon beginnen, na maanden voorbereiding. Vincent: “We beginnen rond oktober. We proberen vanaf dan minimaal één keer per week bij elkaar te komen om alles weer klaar te maken voor oud en nieuw. We hebben dit jaar een mooi reuzerad gemaakt, omdat we tien jaar bestaan. Dus we dachten: we maken iets speciaals.”

Vuurwerk en carbid combineren gaat er niet in bij de melkbus-knallers, besluit Vincent: “Wij kopen geen vuurwerk, want onze hobby is carbidschieten. Dat is al duur genoeg!”