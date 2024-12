Visie voor Diepenring als verblijfsruimte is er, maar geld nog niet

Een impressie van de Diepenring van de toekomst (uit initiatiefvoorstel gemeenteraad uit 2021)

De binnenstad omringen met een groene gordel van koelte, ontspanning en prettige reuring. De raad wil het al drie jaar, maar de gemeente zit krap bij kas. Er ligt een visie, maar de uitvoering hangt volgens het college echt af van de financiën.

Het plan volgt een aangenomen voorstel van de gemeenteraad uit 2021, maar heeft wel een eigen invulling door het gemeentebestuur. De gemeente Groningen wil de Diepenring veranderen van een verkeersroute naar een aantrekkelijke plek voor groen, recreatie en klimaatvriendelijke oplossingen. Hoewel er al losse projecten zijn uitgevoerd, zoals verlaagde kades bij de Kattenbrug en de aanleg van Dudok aan het Diep, ontbreekt volgens het college nog een overkoepelende aanpak.

Groen, recreatie, wonen en werken

De Diepenring moet een plek worden die de binnenstad verbindt met omliggende wijken en een bestemming op zichzelf is. Minder ruimte voor auto’s en meer plek voor wandelaars, fietsers en groen staan centraal. Het project moet worden opgedeeld in deelprojecten, volgens het college omdat elk deel een eigen geschiedenis heeft.

Wandelen, ontmoeten en ontspannen moeten de hoofdmoot zijn voor de bewoners, maar het college ziet in de Diepenring ook toeristisch potentieel. ‘Wonen, werken, ondernemen en recreëren’ is daarbij het devies, stelt het college. Tegelijk krijgt het water in de Diepenring een grotere rol. Denk aan beter zicht op het water, meer activiteiten zoals varen of zwemmen, en plekken om langs het water te verblijven.

De plannen staan volgens het college niet op zichzelf. Ze moeten aansluiten op de groeiplannen die het college heeft voor de binnenstad. De gemeente Groningen wil de binnenstad uitbreiden om de verwachte groei van inwoners aan te kunnen en daarom het vergroten van het binnenstadgevoel in gebieden buiten de Diepenring.

Geld

Het project wordt in fases aangepakt. Niet alleen om het project behapbaar te maken: onderzocht moet worden wat er nodig is en wat mogelijk is, rekening houdend met de beperkte financiële middelen vanaf 2026.

“De aanpak als totaal is in meerdere opzichten een uitdaging, (vooral) ook financieel”, schrijf het college. “Immers, er is nog niet voorzien in een budget voor de aanpak van de Diepenring. Dat is anders dan voor enkele hotspots, zoals Dudok aan het Diep, het Damsterplein, de Oosterkade en bijvoorbeeld de Kattenbrug en omgeving. De druk op onze gemeentefinanciën vanaf 2026 maakt daadwerkelijke uitvoering van projecten daarmee onzeker.”

Plan van Aanpak

De gemeente hoopt begin volgend jaar met meer concrete plannen te komen, na gesprekken met ondernemers, bewoners, belanghebbenden en experts.