Vijftig Friese scheepvaartobjecten van Museum aan de Aa naar thuisprovincie

Directeur bestuurder Museum aan de A Nicolette Bartelink (rechts) overhandigt naambord van het beurtschip Sneek VI aan Hester Postma, directeur van het Fries Scheepvaart Museum - Foto: Fries Scheepvaart Museum

Museum aan de A in Groningen heeft meer dan vijftig maritieme objecten en scheepsbouwtekeningen met een Friese achtergrond overgedragen aan het Fries Scheepvaart Museum in Sneek.

De overdracht werd vorige week officieel bekrachtigd. Directeur Hester Postma nam symbolisch het naambord van beurtschip Sneek VI in ontvangst van Nicolette Bartelink, directeur van Museum aan de A. De objecten gaan naar Friesland, omdat het Museum aan de A (voorheen het Noordelijke Scheepvaartmuseum) zichzelf omvormt naar een historisch museum over de stad en provincie Groningen. Objecten die geen relatie hebben met Groningen worden daarom overgedragen aan andere musea.

Conservator Erik Betten van het Friese scheepvaartmuseum in Sneek is enthousiast over de objecten die naar zijn museum gaan. Een aantal daarvan biedt een uniek kijkje in het leven en de praktijk van walvisvaarders. Onder andere over twee modellen van vangstboten, die nog niet eerder in de collectie aanwezig waren. Ook een achttiende-eeuws spanendoosje met afbeeldingen van de walvisvaart vormt een bijzondere aanvulling, evenals twee granaatharpoenen. “Eentje heeft meteen een passend plekje gekregen in onze vaste opstelling”, stelt Betten.

Het Fries Scheepvaart Museum is bezig met de vernieuwing van zijn vaste opstelling. De nieuwe aanwinsten kunnen daardoor mooi worden geïntegreerd in het vernieuwde concept: “Bij de afweging wat er straks wel en niet in de vaste opstelling te zien zal zijn, kunnen ook deze nieuwe aanwinsten mooi worden meegewogen”, zegt Postma. “De overdracht komt dus op een goed moment.”