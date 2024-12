Vijf kandidaten in de race voor Nachtburgemeester: “Aanmeldingen gesloten”

Geïnteresseerden kunnen zich niet langer aanmelden voor de Nachtburgemeestersverkiezing. Volgens de organisatie achter de verkiezing hebben zich vijf personen kandidaat gesteld.

Vorig jaar november maakte de huidig nachtburgemeester Merlijn Poolman bekend dat hij wilde stoppen. In de herfst van 2018 volgde Poolman Oelinda de Vries op. Omdat het om een ambtstermijn van twee jaar gaat, hadden er in 2000 nieuwe verkiezingen georganiseerd moeten worden. Vanwege de coronacrisis gingen die toen niet door. Sindsdien is de ambtsperiode stilzwijgend verlengd: “Op een gegeven moment ga je bij jezelf te rade”, liet Poolman vorig jaar weten. “Wil ik door? Of is het misschien tijd voor nieuw en fris bloed? Dat laatste is denk ik goed. Ik wil tenslotte ook geen Poetin zijn die altijd maar op zijn stoel blijft zitten.”

In juli begon de inschrijvingsperiode voor nieuwe kandidaten. Afgelopen week werd deze aanmeldprocedure gesloten. In totaal hebben zich vijf kandidaten aangemeld. De komende periode kunnen de video’s van de kandidaten duimpjes worden gegeven. Deze resultaten worden meegenomen bij de verkiezingsavond van 9 januari. Ook een onafhankelijke jury en het publiek hebben die avond een stem in wie de uiteindelijke nachtburgemeester gaat worden.

Ruben Huizing

De eerste kandidaat is de 42-jarige Ruben Huizing. “Mijn passie is kunst, cultuur en muziek”, vertelt Huizing. “In Groningen ben je dan echt op de juiste plek. Er is ontzettend veel creatief talent te vinden. In elk genre en kunstvorm. (…) Helaas heb ikzelf gemerkt dat er na de coronaperiode veel is veranderd in het culturele landschap. Niet altijd ten goede. Mooie podia in Groningen zijn er nog steeds, maar helaas zijn er tijdens de crisis ook veel podia verloren gegaan. De cultuursector in Groningen heeft best een klap gekregen. We waren ooit de muziekstad van Groningen en dat is op dit moment aan het afnemen. Hier wil ik mij graag voor inzetten. Dat we kunst, cultuur en muziek weer een podium geven waardoor onze stad weer echt wordt gezien als een creatief bolwerk waar het allemaal gebeurd.”

Harry de Lange

De tweede kandidaat is de 59-jarige Harry de Lange. “Een aantal zullen mij misschien nog wel kennen als platenverkoper bij Elpee aan de Oosterstraat en menig ander waarschijnlijk als dj in bijvoorbeeld EM2, Oosterpoort of andere locaties hier in de stad. Naast mijn nachtelijke werkzaamheden verdien ik mijn brood als vormgever, programmeur, videomaker, docent en conceptontwikkelaar. Tijdens mijn platenverkoop carrière is mijn interesse in het nachtleven aangewakkerd. (…) Tijdens de vorige verkiezingen roemde de jury mij om concrete ideeën voor de Groninger nacht; het nacht stadhuis kwam onder andere uit mijn hoed. Aangezien de Groninger nacht onder vuur staat, voel ik me geroepen om mij nogmaals verkiesbaar te stellen. Ik heb een aantal heldere speerpunten uitgezet om de Groninger nacht weer uit het slop te trekken en om deze veilig en bruisend terug op de kaart te zetten.”

Carolina Ortiz Menendez

Carolina Ortiz Menendez is de derde kandidaat. “Van het samenstellen van de muzikale programmering op de Grote Markt als één van de producenten tijdens Wintergoud, tot het organiseren van een rave in een antikraakpand in de binnenstad. Van het begeleiden van artiesten tijdens ESNS tot het samen met Geeske managen van club PALACE. Dit is wat ik doe en heb gedaan, dit is waar ik voor sta: het creëren, verbinden en versterken van ons N8leven.” Ortiz Menendez heeft verschillende speerpunten. “Ik wil me verdiepen in de rol van de gemeente en invloed uitoefenen op beleid dat ons Nachtleven direct raakt. Daarnaast wil ik de Nachtraad uitbreiden. Het doel is om samen te werken met experts en ervaringsdeskundigen die kunnen bijdragen aan het verkrijgen van subsidies, het realiseren van nieuwe evenementenlocaties en het bedenken van creatieve oplossingen.” Voorts wil Ortiz Menendez zich inzetten voor het behoud van de culturele waarde op het Suikerunieterrein en wil ze de Poele- en Peperstraat vernieuwen.

Misha Pchenitchnikov

De vierde kandidaat is de 27-jarige Misha Pchenitchnikov. “Toen ik 15 jaar oud was begon ik met uitgaan. In dezelfde periode begon ik met het organiseren van evenementen. Dit doe ik vandaag de dag nog steeds vanuit Paradigm. Naast deze organisatorische kant houd ik mij al ruim zes jaar bezig met de veiligheidskant. Dit doe ik onder andere vanuit de Nachtraad door voorlichtingen te geven over middelengebruik en de nacht in zijn algemeenheid. (…) Maar dit allemaal is nog niet genoeg. Ik wil verder. Ik wil de volgende Nachtburgemeester worden van Groningen. Als de volgende nachtburgemeester van Groningen barst ik van de ideeën. Allereerst sta ik voor verbinding. Verbinding van mensen en verbinding van initiatieven. Er gebeuren namelijk een boel mooie dingen in ons nachtleven, maar doordat ze niet gebundeld worden, blijven het veelal losse eilandjes. Daarnaast wil ik inzetten op wat het Groninger nachtleven zo mooi maakt: ruimte voor kleine, laagdrempelige initiatieven voor talentontwikkeling. De afgelopen jaren is Groningen namelijk meerdere van deze parels verloren, zoals danceclub Subsonic en podium Lola.

Robin Dijkema

De laatste kandidaat is de 44-jarige Robin Dijkema. “Ik heb mij moeten verdiepen in wat de functie van Nachtburgemeester inhoudt. En ik heb naar aanleiding hiervan besloten om een poging te wagen. Waarom? Omdat ik met mijn ervaring, en het Gronings uitgaansleven, merk dat binnen het uitgaansleven veel goed gaat, maar dat er ook punten zijn die niet goed gaan. Veel mensen zijn bang, of voelen zich met een duidelijke reden onveilig door diverse oorzaken. Deze punten zijn dan ook voor verbetering vatbaar. Met mij als nachtburgemeester zal ik mijn best doen om te zien of we als Groningers gezamenlijk deze punten kunnen verbeteren. Ik ben niet bang om met politici, bedrijfseigenaren, of zelfs de politie te praten, want er moet iets gedaan worden. Laten we daarom gezamenlijk kijken en samen praten om te zien hoe we dit kunnen oplossen; veiligheid voor vrouwen, queers, jongeren en ieder ander die van het uitgaan in Groningen houdt.”