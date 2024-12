Vijf jaar Forum: van omstreden megaproject naar ‘huiskamer van de stad’ | OOG Panel

Het Forum Groningen bestaat vijf jaar. Het megaproject was omstreden vanwege de kosten, maar tegenwoordig een aanwinst voor de stad. Uit het OOG Panel blijkt namelijk dat drie op de vier personen (heel) positief zijn over het Forum. Waar er eerst veel verdeeldheid was over de komst van het gebouw, is een derde van de tegenstanders veranderd van mening. Toch is er ook kritiek vanuit het panel.

Het OOG Panel is enthousiast over het Forum. Het wordt omschreven als een “toeristische trekpleister”, “een kloppend cultureel hart” en de “huiskamer van de stad”. Een panellid zegt: “Het Forum is alles wat ik gehoopt had dat het zou zijn: een fijne plek om te zijn en even af te spreken, een bieb die uitnodigt om te lezen, leuke events zoals lezingen en talks, fijn inspiratie opdoen bij de tentoonstellingen en een prachtig uitzicht over de stad. Ik ben trots op het Forum en laat het graag aan niet Groningse (buitenlandse) vrienden zien.” Een ander zegt het mooi op zijn Gronings: “Ik had niet veel verwachtingen, maar het viel mij mee.”

Panelleden die (heel) negatief over het Forum zijn, geven aan dat het een “lelijk gebouw” is, dat “geen toegevoegde waarde” heeft en waarvan “het geld beter besteed had kunnen worden”. Iemand zegt: “Het lijkt op de aankomsthal op Schiphol.” Personen die negatief staan tegenover het Forum hebben, naast de geldkwestie en het uiterlijk, een probleem met de hoeveelheid studenten. “Het lijkt vaak meer op een dependance van de RUG, het stikt van de studenten”, aldus een ander panellid.

OOG vroeg of panelleden vijf jaar geleden een voor- of tegenstander waren van de komst van het Forum, of dat ze er neutraal in stonden. De discussie uit het verleden komt ook terug in de uitslagen. Zo geeft ongeveer een op de drie panelleden aan voorstander te zijn, maar dat geldt ook voor de tegenstanders en neutralen. Van alle tegenstanders is nu ongeveer een derde (heel) positief over het gebouw. Een panellid zegt: “Ik was sceptisch, maar zie hoe mooi en veelzijdig het Forum gebruikt wordt.” Een andere tegenstander zegt: “Ik hink hier nog steeds op twee gedachten. Soms kom ik aanfietsen en denk ik: ‘wat is het toch een kolossaal beest dat buiten de toon valt’. Andere keren vind ik het toch wel echt iets unieks voor Groningen, wat dan ook weer zijn charmes heeft. Ik ben er in ieder geval wel gewend aan geraakt de afgelopen jaren en zelfs op een slechte dag zou ik het niet meer oerlelijk noemen, zoals ik gevreesd had.”

Belangrijkste functies

OOG vroeg in de vragenlijst wat volgens de respondenten de belangrijkste functies van het Forum zijn. Drie functies springen eruit volgens het panel. Het dakterras is populair. Uit de resultaten blijkt dat zeventig procent van de respondenten het Forum graag aan anderen laat zien, waarbij het dakterras een belangrijke rol speelt: “Het dakterras is de beste plek om van het uitzicht en de Martinitoren te genieten”, aldus een respondent.

Ongeveer een op de drie respondenten (36%) geeft aan dat de bibliotheek in zijn of haar top drie belangrijkste functies van het Forum zit. Panelleden zeggen dat het een rustige en mooie bibliotheek is. Wel zeggen sommigen dat het wat onpraktisch is dat de bibliotheek verdeeld is over het gebouw. De overgang naar het Forum was voor een deel van het OOG Panel wennen.

De functie die het meest wordt benoemd door het OOG Panel is de bioscoop. Zo geven respondenten aan dat de filmselectie van het Forum positief opvalt ten opzichte van andere bioscopen in de stad. Toch zijn er ook mensen die vinden dat er meer populaire “mainstream” films moeten worden gedraaid, of zoals een panellid zegt: “Niet alleen films uit het alternatieve circuit.” De bioscoop in het Forum trekt een bepaald filmpubliek aan, maar er zijn ook filmliefhebbers die afhaken.

Kritiek

Toch is er ook kritiek op het Forum. Vooral de horeca krijgt het te verduren. “De horeca is niet geweldig en veel te duur voor veel Groningers”, aldus iemand. Het wordt omschreven als “teleurstellend slecht” en “te duur”. OOG vroeg ook aan het panel wat redenen zouden zijn om het Forum meer te bezoeken. Na een ander aanbod van activiteiten, evenementen of tentoonstellingen wordt een “ander aanbod van horeca” het meest genoemd als potentiële reden. Als reactie op de kritiek op de dure horeca, heeft het Forum bekend gemaakt dat er koffieautomaten zullen komen in het gebouw.

Daarnaast zijn de studenten ook een doorn in het oog van sommige panelleden. “Het voelt als een grote bieb en een uit de kluiten gewassen studeerplek. Overal studenten die studeren. (…) Ik mis een goeie mix van studenten en Stadjers”, zegt iemand. Een ander: “Veel zitplekken zijn bezet door studenten, zetten hun pc neer, jas over de stoel en hebben een plek voor de hele dag, ook al ben je niet op de plek maar elders. Ik pleit voor meer plekken waar studeren niet mogelijk is en dat ook een ander even (kort) kan genieten van het gebouw.”

Wie wel eens naar het Forum gaat, weet ook dat het flink kan waaien op de Nieuwe Markt, het plein voor het Forum. Het OOG Panel benoemt dit ook: “Het waait er altijd knetterhard en het is een stenen bak met veel te weinig groen. Dat kan niet meer in deze tijd”, vindt een respondent. Een ander panellid zegt ongeveer hetzelfde: “Waarom niet meer bomen en groen plaatsen rondom het Forum? Zo’n stenen bak is toch niet meer van deze tijd?

OOG was ook benieuwd of het Forum alleen een plek is voor de “elite”. Ruim vijfenzeventig procent van het OOG Panel geeft aan het oneens te zijn met deze stelling. “Jong, oud, rijk of arm, het Forum is voor iedereen toegankelijk.” En: “Het Forum is voor iedereen. Even bijkomen, opwarmen, krantje lezen, gesprekje voeren, filmpje pakken, met vrienden afspreken.” Al met al concludeert het panel dat het Forum het voor elkaar heeft gekregen om een goede plek te zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en er veel te doen is. Het maakt de titel “huiskamer van de stad” waar volgens de respondenten.

Verantwoording

De vragenlijst over het Forum is verspreid onder de leden van het OOG Panel en is gedeeld via de social media kanalen en website van OOG. In totaal resulteerde dit in 1248 respondenten die de vragenlijst volledig hebben ingevuld. Hiervan geeft bijna negentig procent aan in de gemeente Groningen te wonen, ongeveer zes procent in de provincie Groningen en bijna vier procent daarbuiten. OOG kan niet controleren of dit daadwerkelijk klopt. 493 leden van het OOG Panel, bestaande uit 1176 leden, hebben gereageerd op de vragenlijst.

Van de respondenten geeft meer dan zestig procent aan zich te identificeren als man. Ongeveer vijfendertig procent geeft aan een vrouw te zijn. Daarnaast zien we dat de oudere leeftijdscategorieën oververtegenwoordigd zijn. Zo geeft meer dan achtenvijftig procent geeft aan vijftig jaar of ouder te zijn. Gezien het overgrote deel aangeeft uit de gemeente Groningen te komen (89,7 procent), komen de demografische gegevens niet overeen met de demografie van Groningen. De uitslagen van deze vragenlijst zijn dan ook niet volledig representatief voor de gehele bevolking van de gemeente.

Deze vragenlijst is mede mogelijk gemaakt door Onderzoekdoen.nl

Dit artikel/project is mede tot stand gekomen dankzij een financiële bijdrage van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.