“Verzakking spoor bij Esperantotunnel heeft geen invloed op de planning”

Foto: Joris van Tweel

De verzakking van het spoor ter hoogte van de nieuwe Esperantotunnel heeft vooralsnog geen effect op de planning van de tunnel en het Zuiderplantsoen. Dat meldt Aanpak Ring Zuid.

Eind november hadden de werkzaamheden bij de bouw van de Esperantotunnel te maken met een grote tegenslag. Het spoor waar de nieuwe fietstunnel onderdoor gaat, bleek te verzakken als gevolg van de bouwwerkzaamheden. Voor de zekerheid ging ook de verdiepte ligging van ring zuid enkele uren dicht. Combinatie Herepoort en ProRail hebben met man en macht gewerkt om het spoor weer stabiel te maken. Binnen een week konden de treinen weer rijden.

Clustermanager Jeroen Reesink van Aanpak Ring Zuid. “Naast het spoor werkt Aanpak Ring Zuid aan de bouw van de toeritten van de Esperantotunnel. Dat wordt een tunnel voor fietsers en voetgangers, die de twee delen van het Zuiderplantsoen aan elkaar gaat verbinden. Bij de damwanden naast de tunnel en de buizen onder het spoor bleek sprake van een lekkage. Grote hoeveelheden regenwater en smeltende sneeuw voerden zand uit de spoorbaan mee de bouwkuip in. Het weggespoelde zand veroorzaakte holle ruimtes onder het spoor, waardoor de sinkholes konden ontstaan.”

Zoals het nu lijkt, zijn de tegenvallers binnen de huidige planning op te vangen, zegt Reesink. De planning is nog steeds dat de constructie van de tunnel in februari 2025 klaar is. De toeleidende wegen zijn dan nog niet aangelegd. Als het Zuiderplantsoen in mei 2025 opengaat, kan ook de Esperantotunnel open.

Het dichten van de lekkages is veilig, maar wel tijdelijk. Reesink: “ProRail accepteert deze tijdelijke oplossing en blijft de situatie monitoren. Uiteindelijk wil ProRail het spoor helemaal opnieuw opbouwen. Dat kan alleen als er geen treinen rijden. Het is nu nog niet bekend wanneer deze werkzaamheden worden uitgevoerd.”