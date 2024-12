Foto: Rieks Oijnhausen

De vernieuwde Johann de Wittstraat in de Selwerderwijk is vrijdagmiddag geopend door wethouder Carine Bloemhoff.

De straat is voor een deel auto en fietsvrij geworden. Er is een wandelpad aangelegd en er komt veel groen. Het nieuwe groene gebied komt naast de al bestaande buurttuin die tien jaar geleden is aangelegd.

Het plan komt van een buurtbewoner Isabelle Dingemans.