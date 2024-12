Verkenner brengt eindverslag uit over nieuwe coalitie Provinciale Staten

Verkenner Peter den Oudsten brengt deze woensdagmiddag zijn eindverslag over de vorming van een meerderheidscoalitie uit aan Provinciale Staten.



Het eindverslag volgt na een tussenronde, waarin Den Oudsten gesprekken heeft gevoerd over de mogelijkheden voor een nieuwe coalitie met de BBB. Dat heeft zijn eigen voorkeur. De verkenner adviseerde op 23 oktober een tussenronde, als vervolgstap in de verkenning. Daarin bekeek Den Oudsten of de verschillen tussen de coalitiepartijen overbrugbaar zijn en of er overeenstemming kan worden bereikt over inhoudelijke onderwerpen. Het eindverslag verschijnt een week later dan de bedoeling was.

De coalitie strandde op 25 september vanwege onenigheid over een windmolenpark in de Eemshaven. De vraag is of er alsnog mogelijkheden zijn voor een nieuwe coalitie met BBB. Mocht dit niet lukken, dan kunnen andere combinaties worden bekeken.