Foto: 112 Groningen

In een woning aan de Akerkstraat in het centrum van de stad heeft dinsdagmiddag korte tijd brand gewoed.

Meerdere hulpdiensten rukten uit naar de woning om het vuur te doven. Daarvoor werd de straat deels afgesloten.

Na enige tijd werd de oorzaak van de brand gevonden: een vergeten pannetje op het vuur. Of de bewoner thuis was toen de brand uitbrak, is niet bekend.