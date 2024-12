Verdachte schietpartij De Kring blijft in de cel

Foto via 112 Groningen

De 56-jarige Groninger die verdacht wordt van betrokkenheid bij een schietpartij in september op woonwagenkamp De Kring, blijft voorlopig achter slot en grendel. Hij zou een 34-jarige plaatsgenoot in zijn benen hebben geschoten.

Verdachte T.G. stelde tijdens de eerste voorbereidende zitting in de Groninger rechtbank dat het wapen per ongeluk afging tijdens een worsteling. Dat gebeurde in de woning van het slachtoffer.

De man wordt verdacht van doodslag, maar de advocaat van de verdachte vindt dat hij vrijgelaten moet worden, omdat de verwondingen niet ernstig waren. De rechtbank is het echter eens met de officier van justitie en daarom blijft G. voorlopig vastzitten.

Omdat het dossier van de zaak nog niet compleet is, vindt de volgende voorbereidende zitting pas op 6 maart plaats.