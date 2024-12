Verbouwing Kerklaan start op z’n vroegst volgend voorjaar

De verbouwing van de Kerklaan start niet dit jaar, maar op z’n vroegst in maart 2025. Dat meldt de gemeente.

Volgens eerdere plannen zou de Kerklaan dit najaar aangepakt worden. De bedoeling is de straat in te richten als fietsstraat, waar auto’s te gast zijn. De maximumsnelheid gaat dan ook naar 30 kilometer per uur.

Toch blijken de voorbereidingen iets langer te duren. Afgelopen zomer deden bewoners melding van wateroverlast. De gemeente wil eerst bekijken welke oplossingen daarvoor zijn, voordat de aanleg van de nieuwe straat kan beginnen.

Daarnaast moet energieleverancier Enexis nog onderhoudswerkzaamheden plegen in de Kerklaan. Deze werkzaamheden wil de gemeente combineren met de herinrichting van de straat. De planning voor de inrichting staat vooralsnog niet vast. De gemeente zal begin 2025 de buurt informeren.

Dagelijks komen er zo’n 9000 fietsers door de Kerklaan. Het is een cruciale weg voor studenten die de Kerklaan gebruiken als officiële fietsroute naar de Zernike Campus. Het was voor de gemeente reden om de straat daarvoor officieel als fietsstraat in te richten.