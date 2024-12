Velocitas knikkert PKC’83 uit beker, Oranje Nassau voorkomt blamage

Foto Martijn Minnema. Velocitas - PKC'83

Velocitas 1887 gaat verder in de noordelijke districtsbeker na de winst dinsdagavond op PKC’83. Oranje Nassau voorkwam ternauwernood een bekerblamage. Be Quick (zat) haalde de laatste zestien niet.

De bekerderby tussen de eersteklassers Velocitas 1897 en PKC’83 werd terecht door de thuisploeg gewonnen: 2-1. Zeven spelers van PKC die in het spektakelstuk zaterdag tegen Drachtster Boys (6-5 voor de Groningers) binnen de lijnen stonden ontbraken voornamelijk door blessures in het Stadspark.

Velocitas kreeg in de openingsfase drie kansen waarvan de grootste voor Bart Steenbergen was. Hij smoorde de bal zowat op de doellijn, in plaats van in te schieten. Na 20 minuten viel de 1-0 wel toen Jesse Bosgraaf geplaatst vanaf 20 meter raak schoot.

De eerste kans van PKC ging er direct in. Na een corner schoot Rob Schokker uit de draai de 1-1 binnen.

Na rust ging Steenbergen in het PKC strafschopgebied over de knie. Oud PKC-speler Kay Bootsma voltrok na 56 minuten het vonnis 2-1. Velocitas kreeg nog één grote kans, maar Dion Zimmerman schoot voor open doel over.

Oranje Nassau ontsnapt

Eersteklasser Oranje Nassau had strafschoppen nodig om verder te bekeren. Na 90 minuten stond het 3-3 tegen vierdeklasser Heeg.

ON was beter en er leek geen vuiltje aan de lucht toen Jonathan van Dorssen en Sam Niewold de Groningers in de 11e en 38e minuut op 2-0 hadden gezet. Ruerd Bouma tekende uit een van de zeldzame aanvallen van Heeg voor de 2-1.

Direct na rust zorgde Van Dorssen met zijn tweede voor de 3-1 voor ON. ON bleef aandringen, maar Heeg kwam na 80 minuten vanuit een strafschop van Johannes Hoekstra op 3-2. Drie minuten daarna maakte Hoekstra zelfs de 3-3.

Rick Wiersma had de strafschoppenserie kunnen voorkomen, maar hij miste een grote kans. Door de strafschoppen beter te nemen voorkwam ON een bekerblamage en gaat net als Velocitas naar de laatste zestien.

Be Quick zaterdag uitgeschakeld

De zaterdagafdeling van Be Quick 1887 dat in de derde klasse speelt verloor thuis met 2-0 van tweedeklasser LAC Frisia 1883. Be Quick kon lang gelijke tred houden met de ploeg uit Leeuwarden. Beide doelpunten van Lucas Peterson en Milan Smit vielen in het laatste kwart van de wedstrijd.

De zondagafdeling van Be Quick 1887 speelt zaterdag in Assen voor de beker tegen Achilles 1894.