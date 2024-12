Veertig maanden cel wegens meermalen poging tot doodslag

Een 25-jarige man uit Groningen is veroordeeld tot veertig maanden celstraf wegens meermalen poging tot doodslag en het bezit van een vuurwapen en munitie.

De verdachte had op 9 april van dit jaar een woordenwisseling met het slachtoffer. Later kwamen ze elkaar weer tegen in de Pelsterstraat. Daar heeft de verdachte met een omgebouwd gaspistool twee keer geschoten.

De rechtbank zegt dat het op dat moment erg druk was met winkelend publiek en dat de schietpartij plaats vond bij een buitenschoolse kinderopvang. Dat wordt de verdachte extra aangerekend: “Dit had voor het slachtoffer en een willekeurige omstander een fatale afloop kunnen hebben”.

De verdachte is al eerder veroordeeld wegens wapenbezit en de rechtbank denkt dat de kans op herhaling groot is. Naast de celstraf moet de verdachte drieduizend euro aan het slachtoffer betalen.