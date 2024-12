Vanaf 7 april alleen nog ‘staatswiet’ in Groningse coffeeshops

Foto: Elsa Olofsson via Wikimedia Commons (CC 2.0 Generic)

Vanaf 7 april volgend jaar mogen coffeeshops in Groningen alleen nog gereguleerde wiet en hasj verkopen. Dit maakte minister Van Weel (Justitie en Veiligheid) vandaag bekend. Daarmee maakt Groningen, samen met tien andere deelnemende gemeenten, de overstap naar de volgende fase van de zogenaamde ‘wietproef’.

Sinds juni mogen alle coffeeshops in Groningen zowel gereguleerde als gedoogde producten aanbieden. Het was eigenlijk de bedoeling dat de deelnemende coffeeshops aan het experiment (75 in totaal, verdeeld over tien deelnemende gemeenten, waaronder Groningen) vanaf halverwege september alleen nog maar legaal geteelde wiet zouden inkopen, zodat het daadwerkelijke ‘experiment’ van start kon gaan. Maar de telers hadden problemen met het aanleveren van voldoende cannabis.

Volgens minister Van Weel (Justitie) en staatssecretaris Karremans (Preventie) is er nu wel genoeg wiet van de vier ‘gereguleerde’ telers, schrijven ze aan de Tweede Kamer: “Op basis van de productiecijfers en -prognoses verwachten wij dat eind januari 2025 aan de startcriteria met betrekking tot de kwantiteit, kwaliteit en diversiteit van de hennep en hasjiesj wordt voldaan.”

Verschillende coffeeshophouders hebben aangegeven dat het ook belangrijk is dat zij bij meerdere telers kunnen inkopen en dat ze de kwaliteit van de gereguleerde hasj nog onvoldoende vinden. Volgens de minister en de staatssecretaris komt ook daar verandering in: “Ook de vijfde, zesde en zevende teler zullen naar verwachting gereed zijn om te leveren. Dit zal zowel de keuze voor coffeeshops als de bestendigheid van het aanbod ten goede komen.”

De nieuwe fase duurt vier jaar. Het doel is om te onderzoeken of een volledig gereguleerde keten voor cannabisproductie, distributie en verkoop werkt. “Het is belangrijk dat we weten hoe gereguleerde wiet de volksgezondheid, veiligheid en criminaliteit beïnvloedt,” besluiten de kabinetsleden.