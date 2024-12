Van Bohemian Rhapsody tot Back on 74: Tentoonstelling over muziekvideo’s geopend in Forum

Foto: Annelies van Santen

In Forum Groningen is vanaf zaterdag een nieuwe expositie over muziekvideo’s: The World of Music Video. Vrijdagavond was de officiële opening van de tentoonstelling.

De expositie laat bezoekers de geschiedenis en artistieke waarde van dit medium ontdekken. De tentoonstelling toont hoe muziekvideo’s een unieke brug slaan tussen muziek, film, dans en mode.

Eerder was deze tentoonstelling te zien in Duitsland en nu is Groningen aan de beurt. Het Forum noemt de tentoonstelling een ‘reis door 50 jaar popgeschiedenis’ met videoclips uit 25 landen. Grote namen zoals Michael Jackson, Billie Eilish, Lady Gaga en Daft Punk komen voorbij. Ook verrassende clips uit Zuid-Korea en Zuid-Afrika krijgen een plek.

The World of Music Video is te bezoeken tot en met 18 mei 2025.