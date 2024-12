Update: paardentrailer teruggevonden zonder vuurwerk

Foto: Jebulon via Wikimedia Commons

De paardentrailer die afgelopen nacht is gebruikt bij een vuurwerkdiefstal in de Stad, is dinsdag teruggevonden. Dat meldt RTV Noord. Buurtbewoners waarschuwden de politie nadat ze de aanhanger aantroffen achter een flat in de wijk Helpman.

In de nacht van maandag op dinsdag werd er ingebroken bij een vuurwerkwinkel aan de Lavendelweg in Ulgersmaborg. Daarbij werd een grote hoeveelheid aan knal- en knetterwaar gestolen. De inbrekers gebruikte bij de inbraak een gestolen Nissan Qashqai en een paardentrailer. De buit werd in deze aanhangwagen geladen.

De trailer is een dag later weer teruggevonden. Flatbewoners aan de Hora Siccamasingel ontdekten dat de slagboom van hun parkeerterrein was vernield. Ook zagen ze een paardentrailer, die daar niet thuishoort. Daarop werd de politie gewaarschuwd.

Zoektocht

De eigenaren van de winkel laten aan RTV Noord weten blij te zijn dat hun trailer weer terecht is. De zoektocht naar het vuurwerk en de daders zet zich nog wel voort. Tips die helpen bij het onderzoek worden beloond, stelt de vuurwerkzaak.