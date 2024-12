Unieke Scandinavische kerstmarkt strijkt neer in Suikerfabriek: “Wat hier is, is nergens anders”

Foto: Paul Blom

In de Suikerfabriek op het voormalige Suikerunieterrein is dit weekend een Scandinavische kerstmarkt te bezoeken. Volgens Annique Panman van de organisatie gaat het om een unieke kerstmarkt.

Hoi Annique! Wat is er zo uniek aan jullie kerstmarkt?

“Wat wij hier hebben is nergens anders te vinden. Ik werk met standhouders die niet op andere kerstmarkten actief zijn. We zijn ook een Scandinavische kerstmarkt, dus dat betekent dat we veel producten van bijvoorbeeld hout en vilt aanbieden. Het gaat om handgemaakte producten. De mensen achter de stands zijn hier ook het hele jaar mee bezig, en zetten dus dit weekend hun producten, hier op het Suikerterrein, in de markt.”

Wat betekent dit qua bezoekers?

“Die komen overal vandaan. Uit Amsterdam, uit Apeldoorn en ook uit de stad. Toevallig komen er morgen bijvoorbeeld vijf bussen uit Duitsland naar Groningen gereden. Het is natuurlijk ook zo dat we dit niet voor het eerst doen. Zelf ben ik in deze organiserende rol er nu voor de derde keer bij betrokken, maar dat deze markt in Groningen plaatsvindt is al voor de achttiende keer. Er is dus heel duidelijk een naam opgebouwd. Mensen weten wat ze krijgen. En daar is veel belangstelling voor.”

Hoe leid je dat allemaal in goede banen?

“Naar aanleiding van vorig jaar hebben we verschillende maatregelen genomen. Vorig jaar was het te druk. Dat wilden we niet weer. We vinden het namelijk belangrijk dat mensen wel kunnen genieten van wat we hier aanbieden. We hebben gezocht naar een manier waarbij het gezellig doordruppelt. In de aanloop naar dit weekend hebben we een online-kaartverkoop georganiseerd. Voor de zaterdag was deze al snel uitverkocht, voor de zondag zijn er nog een aantal kaarten beschikbaar. Behalve online kunnen deze ook aan de kassa worden gekocht.”

We hebben het over handgemaakte producten. Maar jullie bieden meer aan op deze kerstmarkt hè?

“Er zijn zo’n honderd standhouders actief. Maar het klopt wat je zegt. We hebben ook drie podia waar livemuziek is te vinden. En we bieden workshops aan. Daarnaast zijn er lezingen en presentaties. Dus er is best wel heel veel te doen en daarmee bieden we ook iets aan waarbij er voor een ieder wel wat tussen zit.”

Morgen is de laatste dag van jullie kerstmarkt. Waar hoop je op?

“Dat het net zo gezellig wordt als vandaag. We kunnen terugkijken op een hele leuke dag vandaag. Persoonlijk geeft mij dat veel energie. Er is veel tijd en energie gestoken om dit evenement op te zetten. Het is dan heel mooi om te zien dat dit ook gewaardeerd wordt. Dus naast dat we het druk hebben, gaan we er morgen ook zeker van genieten.”

