Uitslaande brand in leegstaande boerderij bij Ten Boer

Foto: Rieks Oijnhausen

In een boerderij aan de Rijksweg tussen Garmerwolde en Ten Boer is in de nacht van zaterdag op zondag een uitslaande brand uitgebroken.

De melding van de brand kwam rond 00.20 uur binnen bij de hulpdiensten waarop een tankautospuit van brandweer Ten Boer naar de locatie werd gestuurd. Al snel kwamen er op de meldkamer berichten binnen van een uitslaande brand. Daarop werd een tweede tankautospuit en een hoogwerker van brandweer Stad gealarmeerd. Omdat het om een pand gaat dat op enige afstand van de weg ligt werd ook de assistentie ingeroepen van een voertuig waarmee brandslangen uitgereden kunnen worden zodat vanaf grote afstand water aangevoerd kan worden.

“Het gaat om een leegstaande boerderij”, laat een brandweerwoordvoerder weten. Bronnen laten weten dat de vlammen hoog boven het pand uitslaan. “Het gedeelte van de boerderij, waar de brand uitslaand is, dat laten we gecontroleerd uitbranden. Het andere gedeelte van het gebouw proberen we door onze inzet te behouden.”