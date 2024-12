Twee verbindingsroutes naar nieuwe wijk Suikerzijde officieel geopend

Foto Gemeente Groningen

Twee verbindingen naar de toekomstige wijk De Suikerzijde zijn dinsdagochtend officieel en feestelijk geopend.

Het gaat om de suikerzijderoute die speciaal is voor voetgangers en fietsers en de Bietenbrug die via het Hoendiep de Suikerzijde met de stad verbindt.

“Voor de toekomstige bewoners en bezoekers van De Suikerzijde is het van belang dat het gebied verbonden wordt met de rest van de stad. De nieuwe verbinding vanaf de Admiraal de Ruyterlaan start op vijf minuten fietsen van de Grote Markt. Al een minuut later fiets je zonder oponthoud onder het spoor en de ringweg door en sta je in de Suikerzijde,” zei wethouder Philip Broeksma bij de opening.

“Beide routes zijn met veel zorg en aandacht gemaakt”, aldus wethouder Rik van Niejenhuis. “Met prachtig metselwerk en kleurgebruik dat refereert naar het voormalig industrieterrein. Er is ook veel aandacht voor de beleving om de routes heen, zoals bijvoorbeeld het groen met de grote houten zitelementen aan het Hoendiep. Deze eerste verbindingen zijn echt een belofte voor de kwaliteit van De Suikerzijde.”

In de wijk Suikerzijde komen vijfduizend woningen en er is ook ruimte voor bedrijvigheid. De eerste woningen worden eind volgend jaar opgeleverd.