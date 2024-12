Trein naar Leer stap dichterbij: Derde en laatste deel Friesenbrücke geplaatst

Een impressie van de nieuwe Friesenbrücke door ARGE

Het derde en laatste deel van de Friesenbrücke over de Eems bij Weener is donderdagochtend geplaatst. Daarmee is het reizen met de trein tussen Groningen en Duitsland weer een stap dichterbij gekomen.

Het brugdeel is 145 meter lang en weegt 1800 ton. Het plaatsen van de brug was een precisiewerkje, die alleen bij rustig weer uitgevoerd kon worden.

De spoorbrug werd in 2015 aangevaren door een schip. Sinds die tijd rijden er bussen in plaats van treinen tussen Groningen en het Duitse Leer.

Sneller en extra stations

Eerst was de Duitse plaats Weener nog te bereiken met de trein, maar het hele traject in Duitsland wordt momenteel grondig opgeknapt. Zo kan de maximumsnelheid omhoog naar 120 kilometer.

Er komen op het traject in Duitsland ook twee stations bij. Net over de grens in Bunde en in Ihrhove, enkele kilometers onder Leer.

Er waren tegenslagen bij de bouw van het traject in Duitsland, zoals een zwakke bodem. Daardoor gaan er waarschijnlijk pas in augustus volgend jaar weer treinen rijden.

Het streven is om in 2030 treinen te laten rijden tussen Groningen en Bremen die er een kleine 2,5 uur over doen. Momenteel is de reistijd ongeveer drie uur. Om dat te bereiken zijn nog wel enkele aanpassingen aan de infrastructuur nodig.