Trambel en pedaal van laatste kolentram in Stad naar Trein & Tram Museum

Foto via Noord-Nederlands Trein & Tram Museum (NNTTM)

Het Noord-Nederlands Trein & Tram Museum (NNTTM) in Zuidbroek krijgt een bijzonder object in de collectie: de originele trambel en het voetpedaal van het voormalige Gemeentelijk Trambedrijf Groningen.

Dit historische erfgoed komt van de laatste kolentram die in Groningen reed. Vanaf 1916 vervoerden kolentrams steenkool van het Noorderstation naar het gasbedrijf aan de Bloemsingel. Hoewel passagierstrams al in 1949 uit Groningen verdwenen, bleven deze kolentrams tot 1960 in gebruik.

Bezoekers van het museum kunnen de bel niet alleen bekijken, maar ook horen in het NNTTM. Het museum gevestigd in het gerestaureerde Waterstaatsstation in Zuidbroek.