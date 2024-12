Tot en met het weekend veel bewolking, vrij zacht en vrijwel droog

Foto Andor Heij. Mist boven vijver in Selwerd.

De komende dagen zien we weinig verandering in het weer: de zon is vrijwel onzichtbaar en dat geldt ook voor de maan. Er is een kleine kans op een buitje en de temperatuur ligt iets boven normaal.

Donderdag, tweede kerstdag, begint mistig. Verder is het bewolkt en droog, met heel misschien een glimp van de zon. Er staat een zwakke zuidwestenwind en het wordt 9 of 10 graden. In de nacht naar vrijdag is er een grote kans op mist. De temperatuur daalt tot ongeveer 6 graden.

Vrijdag is er eerst nog kans op mist. Het is opnieuw droog en bewolkt. De zwakke wind komt uit zuidelijke richtingen. Het wordt ongeveer 9 graden.

Het laatste weekend van het jaar is er opnieuw veel bewolking. Zondag kan de zon even schijnen, met mogelijk een buitje. De zuidelijke wind is zaterdag zwak, maar neemt zondag toe tot matig. Beide dagen wordt het maximaal 8 graden.