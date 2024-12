Tot drie kwartier wachten in de jaarlijkse mega-rij voor oliebollen op Grote Markt

Foto: Lars Faber

Tot drie kwartier wachten op een zak oliebollen. Op de Grote Markt lijkt het inmiddels bij een traditie op oudejaarsdag. Ook op deze laatste dag van het jaar was het weer raak.

Om elf uur was de wachttijd op de Grote Markt al zeker een kwartier. Tegen het middaguur moest er tussen de 25 en 45 minuten gewacht worden, totdat klanten aan de beurt waren om te bestellen. Tot in de Oude Ebbingestraat stonden mensen te wachten om bollen te bestellen.

Of de lange rij alleen voor de smaak van de bollen naar de Grote Markt trekt, is te betwijfelen. De jury van de Nationale Oliebollentest beoordeelde Jantjes oliebollenkraam bij de Bauhaus dit jaar als de beste van de gemeente, met een 7,5 als eindcijfer. Ook de kramen bij de Tuinland en in Paddepoel zijn prima, aldus de jury.