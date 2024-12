Terugblik: De Kraker op de Kring, PKC’83’s Remontada en andere spektakels

PKC'83-Drachtster Boys, reclame voor het amateurvoetbal op de Kring (Foto Martijn Minnema)

Je moet er bij zijn geweest om het te geloven, de ommekeer in de topper tussen koploper PKC’83 en virtueel nummer twee Drachtster Boys in de eerste klasse H. Van 0-4 naar 6-5. Een wedstrijd die het verdiend om een dag later nog eens op terug te kijken. En om nog maar eens te benadrukken dat amateurvoetbal rules.

Lachende Drachtster Boys aanhangers die hun lol terecht niet op kunnen, 38 minuten gespeeld en op 0-4 bij de koploper. Wie had dat nou verwacht? (een zin die nog wel een paar keer uitgesproken werd deze middag). Maar geheel gerust waren ze er desondanks niet op. Ze waren er ook bij toen het een paar jaar geleden 6-4 werd. In een iets minder spectaculair scoreverloop. Ze zullen ongetwijfeld geweten hebben dat PKC’83-Drachtster Boys voor spektakel en doelpunten staat. En als er eentje is die het cliché “uit een ander vaatje tappen” gestalte kan geven het PKC’83 is.

De Friese lach was na rust vlot weg, kort voor rust had Willem Bel al met een fraaie treffer voor 1-4 gezorgd en binnen de kortste keren stond het na rust 3-4. De al bij rust besliste topper was opgestaan uit de dood. De Feniks die PKC’83 heet komt terug als ware het een Duitse ploeg uit de jaren ’70 en ’80. Nog voor er een uur verstreken was stond het 4-4. Uppercut op uppercut kregen de aangeslagen Drachtsters te verwerken. De cameraman van RTV Noord die na rust schijnbaar in de kantine was blijven hangen en de eerste twee goals na rust zo gemist had kwam haastig tevoorschijn en posteerde zich bij de Drachtster Boys goal. Om te zien dat de man die er voor verantwoordelijk was dat PKC in de achtervolging moest er 4-5 van maakte, vrij vlot na de 4-4. Want dé smaakmaker van deze legendarische wedstrijd speelde toch echt bij de gasten. Met drie doelpunten en twee puntgave assists was Dylan Smit, een kleine vliegensvlugge technisch zeer begaafde buitenspeler, een ongrijpbare plaaggeest voor de Groninger verdediging.

Was PKC’83 uit het veld geslagen door dit rappe antwoord? Geenszins. Go with the Flow, Simon Schreiber er bij en gaan! 4-4 in de 81′ minuut en, het kon niet uitblijven, de 5-4, dertig tellen voor het einde van de officiële speeltijd. Rob Schokker, in het verleden spits bij Drachtster Boys voltooide met zijn derde een remontada waar de ommekeren van PSV en Feyenoord een paar weken terug in de CL bij verbleekten als een Drachtster Boys fan in de tweede helft op de Kring.

Na een minuut of vijf blessuretijd was het voetbalfeest op het veld voorbij en kon het feest in de kantine beginnen. Voor al wat PKC’83 was dan. De Drachtster Boys wisten nauwelijks wat hun overkomen was en zochten met gezichten waar het ongeloof vanaf viel te scheppen de kleedkamer op.

Bij PKC’83 is het nooit saai, zeker niet als Drachtster Boys langs komt.

2019/20

PKC-Drachtster Boys 6-4

Waarin Drachtster Boys een 2-0 achterstand ombuigt in een 2-3 voorsprong, PKC op 3-3 komt, Drachtster Boys op 3-4 komt waarna PKC’83 in de slotfase in 5 minuten drie keer scoort en met 6-4 wint.

2021/22

PKC’83-Drachtster Boys 4-3

Waarin Drachtster Boys de thee met een 0-2 voorsprong op denkt te gaan zoeken, maar Kevin Bakels (ook al een verleden bij Drachtster Boys) zout in de thee gooit door in the dying seconds van de eerste helft twee keer te scoren. Handrit Hoxhaj maakt er na de thee 3-2 van, Drachtster Boys komt op 3-3 maar het was Kevin Bakels dag op de Kring, hij maakte er met zijn derde 4-3 van. Gister was Bakels er ook bij, hij klapte er na rust vol op en moest in blessuretijd met zijn tweede gele kaart van het veld. Maar Bakels is op zijn manier wel de personificatie van het schepje er bovenop bij PKC’83. De fysiek sterke Bakels is het type tegenstander waar je ’s Nachts nog eens van wakker schrikt. Ondervond ook de wondervoetballer bij Drachtster Boys, Dylan Smit, gister toen hij in de slotfase snoeihard onderuit gekegeld werd door Bakels (zijn eerste van twee gele kaarten). Dat is hoe je een ommekeer letterlijk en figuurlijk kracht bij zet.

En zo kent deze wedstrijd tal van mooie ontmoetingen en ontknopingen. Maar het kan ook andersom, tegen een streekgenoot van Drachtster Boys stond PKC’83 vorig seizoen aan de andere kant van de ommekeer.

PKC’83-’t Fean’58 5-6

Binnen een half uur 3-0, het stond 4-1 bij rust en 5-2 met nog een kwartier te gaan, PKC’83 had een makje tegen hekkensluiter ’t Fean’58. Niet dus…

75′ 5-3.

81′ 5-4.

85′ 5-5.

89′ 5-6.

Het kan allemaal op de Kring. En het bewijst maar weer eens dat je voor echt leuk voetbal en spektakel naar de amateurvelden moet gaan.