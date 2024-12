Taak en celstraf voor jeugdige aanvaller Thierry Baudet

Foto: ingezonden / OOG Tv

De 16-jarige jongen die Thierry Baudet, de voorman van Forum voor Democratie met een bierfles op zijn hoofd sloeg krijgt een taakstraf van 80 uur.

Ook kreeg hij een celstraf van 109 dagen, waarvan 90 voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Die straf heeft hij al uitgezeten in het voorarrest.

De toen 15-jarige jongen viel Baudet op 20 november vorig jaar aan in een café aan het Zuiderdiep. Hij sloeg de politicus meerdere malen op het hoofd. Baudet liep een hoofdwond op. De scholier werd meteen aangehouden.

“De rechtbank rekent het verdachte zwaar aan dat hij het slachtoffer heeft gepoogd zwaar te mishandelen naar aanleiding van diens (politieke) standpunten”, motivatie de rechter het vonnis. “In een democratische rechtsstaat is het van bijzonder belang dat politici ongeacht hun politieke achtergrond hun werk, dat per definitie in de openbaarheid ten behoeve van de maatschappij plaatsvindt, zonder angst voor beperkingen in hun veiligheid kunnen verrichten”.