Syriërs uit Stad vieren spontaan feestje op Vismarkt vanwege val Assad

Foto: Ahmed akacha via Pexels

Een flinke groep Syriërs uit Groningen vierde zondagmiddag een klein feestje op de Vismarkt vanwege de val van het regime van Bashar al-Assad in hun thuisland.

Getooid met vlaggen van de Syrische oppositie werd er luid gezongen en gefeest op de Vismarkt door een grote groep mensen. Ook is er af en toe flink getoeter te horen op verschillende plekken in Groningen van Syriërs achter het stuur.

Ook in andere Nederlandse steden zijn Syriërs zondagmiddag bijeen om de val van het Assad-regime te vieren. Na de inname van Homs veroverden rebellen zaterdag Damascus, waar Assad met een vliegtuig is gevlucht. De val van Damascus verliep relatief rustig, mede door deserterende soldaten. Na de val van het Assad-regime in Syrië is de toekomst wel onzeker, want het einde van Assad werd aangevoerd door islamistische groepering HTS en er is veel interne verdeeldheid in het land.