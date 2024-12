Synagoge brengt zondag Jewish Jazz: “Jazz is altijd sterk beïnvloed door Joden”

Foto: Synagoge Groningen

In de Synagoge in de Folkingestraat vindt zondag een concert plaats dat in het teken staat van de Jewish Jazz. Tijdens het concert wordt er stilgestaan bij de ontwikkeling die deze Joodse jazz heeft doorgemaakt.

“Niet veel mensen zijn op de hoogte van de turbulente geschiedenis van een nummer als ‘Bay Mir Bistu Sheyn’, wereldwijd bekend geworden in de versie van Sammy Cahn gezongen door de Andrew Sisters (‘Bei mir bist du schön’ 1937), maar oorspronkelijk afkomstig uit een Jiddische musical uit 1932”, laat de Synagoge weten. “Toen de Duitsers daarachter kwamen werd het nummer direct verboden. Maar er is ook een versie van de zwarte Jazz-zanger Slim Gaillard, die allerlei gerechten gebruikte in zijn muziek, van Soul Food tot Italiaanse en Jiddische gerechten. Een ware melting pot dus.”

Van Oost-Europese klezmer tot verboden samenwerkingen in clubs in Harlem, New York, in de jaren dertig. En van Hollywood musicals tot Noord-Afrikaanse invloeden van de Israëlische Mizrahi Joden van vandaag. “De evolutie van jazz is altijd sterk beïnvloed door Joden en hun muzikale erfgoed. Zangeres Mirjam van Dam neemt je vanmiddag, samen met pianist Ed Boekee, saxofonist Peter Peuker en contrabassist Niels Tausk mee op reis door de verschillende facetten van de Joodse jazz.” Maar het is niet alleen muziek. Ook wordt er bij de ontwikkeling stilgestaan aan de hand van verhalen, biografieën en anekdoten.

Het concert begint zondagmiddag om 14.30 uur. De entree bedraagt 15 euro.