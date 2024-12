Supportersvereniging verrast door ontslag Štimac: “Er moest wel iets gebeuren”

Matthew Otten (staand - rechts) en Andrej Stimac (zittend - links) - Foto: Gerrie van der Boom

De Supportersvereniging Donar is verrast door het nieuws dat hoofdtrainer Andrej Štimac dinsdagmiddag per direct ontslagen is.

“Het nieuws overviel mij”, vertelt voorzitter Richard Datema. “Natuurlijk waren er de afgelopen tijd de geruchten. Maar dat Štimac vanmiddag al aan de kant zou worden gezet, dat had ik niet verwacht. Dat proef ik ook wel terug uit de reacties van fans. Sommigen denken dat het goed is dat Štimac plaatsmaakt, anderen vragen zich hardop af of dit nu eigenlijk wel moest.”

“Dourisseau is een goede keuze”

Toch is voor Datema duidelijk dat er wel iets moest gebeuren. Donar staat op dit moment zeventiende in de competitie, en duldt slechts twee clubs achter zich. “Er zijn dan verschillende opties. Je kunt kiezen voor versterking of je kiest er voor om iets op trainersniveau te doen. Er is nu gekozen om Jason Dourisseau te promoveren van assistent-trainer naar hoofdtrainer. Ik denk dat dit een goede keuze is. Coach zijn is tegenwoordig niet makkelijk. Spelers zijn veel mondiger dan tien of twintig jaar geleden. Dourisseau is iemand die vorig jaar nog speelde en nu trainer is. Daardoor zal hij meer tussen de spelers staan. Wellicht dat hij de juiste toon weet aan te slaan.”

“Tough times never last, but tough people do”

Dat Štimac aan de kant wordt geschoven mag opmerkelijk worden genoemd. Toen de club vorig jaar in zwaar weer verkeerde, en failliet ging, besloot de Kroaat te blijven. “Tough times never last, but tough people do, is wat hij toen zei. Dat betekent zoiets als ‘moeilijke tijden duren nooit, maar stoere mensen wel. Persoonlijk heb ik veel respect voor hem. De vraag is ook in hoeverre je de prestaties van het huidige seizoen hem aan kunt rekenen. Natuurlijk zal hij een hand hebben gehad in de samenstelling van de selectie. Maar daar waren ook andere partijen bij betrokken. Het is daarom wellicht wat te makkelijk om het probleem bij de trainer neer te leggen.”

“Begrijpen spelers en coach elkaar?”

Datema: “Zelf loop ik al sinds 1982 rond bij Donar. Zo nu en dan coach ik zelf ook wel eens een team. De basis van het succes is toch vaak de klik. Begrijpen spelers en coach elkaar? Wil je voor elkaar door het vuur gaan? Wellicht zat het tussen Štimac en de spelers niet helemaal goed. Dat de trainer nu wordt weggestuurd is tegelijkertijd ook een signaal aan de spelers. Een boodschap van de club in de zin dat zij nu ook iets moeten doen.”

“Hergroeperen en door”

Duidelijk is dat het team zich snel moet herpakken. Dinsdagavond wordt de bekerwedstrijd tegen Quick Lions gespeeld. “Je zult op zoek moeten naar de spreekwoordelijk figuurlijke knop. Wij moeten verder, wij moeten door. Je zult het nieuws moeten laten bezinken, en vervolgens is het hergroeperen en door. De wedstrijd van vanavond is natuurlijk belangrijk, en dat geldt zeker voor komend weekend als Brussels Basketbal naar Groningen komt.”