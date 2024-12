Succesvolle eerste avond voor Winterstad: “Ik word hier heel vrolijk van”

Wethouder Carine Bloemhoff (PvdA) opent met een druk op de knop Winterstad. Foto: Rieks Oijnhausen

De eerste avond van Winterstad op de Grote Markt is succesvol verlopen. Dat laat Eric Bos van de Groningen City Club, één van de organiserende partijen, weten.

Hoi Eric! Wethouder Carine Bloemhoff verzorgde gistermiddag de opening. Hoe blij ben je?

“Ik ben heel blij dat er de afgelopen jaren flinke stappen zijn gemaakt. Het idee om in deze periode iets leuks neer te zetten bestond al wat langer. Jaren geleden zijn er drie enthousiaste kermisexploitanten opgestaan die een heel goed idee hadden. Ze waren ook zo enthousiast dat ze zelf materialen, zoals huisjes, wilden maken, om het leuk aan te kleden. Hele professionele ideeën. Maar zoals het met ideeën vaker gaat: gaat het lukken?”

Waarbij je waarschijnlijk doelt op de moeilijke jaren die achter ons liggen?

“Absoluut. We hebben de coronacrisis gehad. Tijdens die jaren was het niet mogelijk om zoiets te organiseren. En daarna begon de herinrichting van de Grote Markt, waardoor dit ook niet mogelijk was. Toch is men doorgegaan. Er zijn gesprekken geweest met de gemeente en met Marketing Groningen. Wat kunnen we de stad nu geven wat Groningen recht doet in deze tijd van het jaar? Uiteraard hadden we WinterWelvaart al. Daarmee werd de stad al op de kaart gezet. Maar hoe zou dit verder versterkt kunnen worden? Vanuit die gedachte is er gewerkt.”

Tekst gaat verder onder de foto’s:

Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen

Hoe ga je dan te werk?

“We zijn verschillende keren naar Duitsland geweest. Als je het over kerstmarkten hebt, dan heb je het over Duitsland. Die markten daar bestaan al vele decennia, hebben veel geschiedenis en er ligt veel ervaring. In de steden die we bezocht hebben ligt in de decemberperiode de ambulante handel ook stil. Er zijn dan geen reguliere markten. De boodschap is dat er een kerstmarkt is, waar de ondernemers mogen staan. Men zet daar vol op in. Daar zit ook een hele organisatie achter. Als je Düsseldorf en Münster bezoekt, dan zie je het succes. De gemütlichkeit, de sfeer. Die bagage hebben we meegenomen.”

En dan is het vrijdagavond dat de opening plaatsvindt …

“Dat is spannend. Absoluut. Maar het kwam gisteravond allemaal bij elkaar. De ijsbaan, die ontzettend mooi verlicht is. Maar ook het reuzenrad. Niet zomaar een reuzenrad, maar een attractie die de vergelijking kan doorstaan met wat er in Düsseldorf staat. Ik werd er gisteravond heel vrolijk van. En dat hoorde ik ook om mij heen. Het was druk, maar ik hoorde ook veel positieve geluiden. Een mooi evenement in het hart van de stad. Waarbij wij als Groningen City Club trots zijn op de samenwerking, maar ook trots zijn op de mensen die de uitdaging zijn aangegaan, ondanks alle risico’s die er ook bij horen.”

Waar hoop je de komende dagen op?

“Waar ik op hoop is dat Stad en Ommeland dit evenement gaan ontdekken. Ik noemde al even de coronacrisis. Die crisis heeft er voor gezorgd dat bij flink wat mensen uit het Ommeland de Stad uit beeld is geraakt. Dit is het evenement dat mensen eigenlijk zouden moeten bezoeken. Dat ze daarmee onze mooie stad weer ontdekken. En weet je waar ik zo trots op ben? Op de verlichting! Dat is echt heel mooi gedaan. Zoiets heb ik niet eerder gezien op een kerstmarkt waar dan ook. Eén ding kan er beter, en dat is onze Martinitoren. Die staat er nu in het donker bij. Ik heb begrepen dat er een crowdfunding is gestart, waarvan wij gezegd hebben dat we deze ook met alle liefde willen ondersteunen.”

Je hebt het over dingen die ontbreken. Wellicht is er nog iets dat er nu niet is. Een mooi pak sneeuw?

“Je hebt gelijk. Dat zou helemaal fantastisch zijn. Dat zou het hele plaatje compleet maken. Dat zou veel sfeer en gezelligheid brengen. Nu zijn mijn mogelijkheden om invloed hierop uit te oefenen beperkt. Maar wellicht wordt er door de weergoden meegelezen en kunnen we de komende weken wat moois verwachten. Dat zou echt de kerst op de taart zijn, of de piek op de kerstboom, zo je wilt.”

Winterstad is tot 5 januari te bezoeken. Behalve een ijsbaan en een reuzenrad bestaat uit het een groot aantal kraampjes waar kerstbenodigdheden worden verkocht. Ook is er horeca te vinden waar mensen terecht kunnen voor warme chocolademelk en glühwein.