Studentenorganisaties blij dat langstudeerboete nu echt van tafel is

Foto: Wutsje / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17987351

De Tweede Kamer heeft op donderdag ingestemd met een alternatieve onderwijsbegroting. Hiermee is de omstreden langstudeerboete, een boete van drieduizend euro voor studenten die langer over hun studie doen, definitief van tafel. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) noemt dit een belangrijke overwinning voor studenten.

De afschaffing van de boete is het resultaat van brede protesten, stelt ISO-voorzitter Mylou Miché. Deze acties hebben de politiek overtuigd, vindt de landelijke studentenkoepel.

Naast de boete zijn ook andere geplande bezuinigingen op het hoger onderwijs geschrapt, maar daarover blijven zorgen. Miché waarschuwt dat de overgebleven bezuinigingen de kwaliteit van het onderwijs onder druk zetten. De financiering van de alternatieve begroting komt deels uit niet-gebruikte middelen voor het studenten-OV.

“De grootste pijn voor studenten is nu weg, want de langstudeerboete is in de prullenbak gegooid”, stelt Miché. “Maar de pijn die deze andere bezuinigingen met zich meebrengen zullen studenten ook gaan voelen. Bij ons heerst nu de opluchting dat de langstudeerboete er niet meer is, maar we realiseren ons dat het onderwijsveld nog steeds voor grote uitdagingen staat.”