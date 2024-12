Studenten van Minerva maken kunstwerk op dak UMCG

Foto: Laurens Jove Rodriguez

Patiënten van het UMCG in Groningen kunnen voortaan genieten van een veel aangenamer uitzicht. Wat voorheen een grauw dak met een somber ogend klimaatsysteem was, is nu omgetoverd tot een kleurrijk kunstwerk dankzij veertien studenten van Academie Minerva.

Het idee voor de transformatie kwam van oncologieverpleegkundige Marco den Hertog. Hij stoorde zich aan het uitzicht dat patiënten hadden. De studenten van de kunstacademie gingen onder leiding van docent Susanne Luurs aan de slag. Als onderdeel van hun lesprogramma werkten ze verschillende ontwerpen uit.

Uiteindelijk viel de keuze op een kleurrijk kunstwerk dat typisch Nederlandse elementen weerspiegelt, zoals tulpen, fietsen en water. Het vernieuwde uitzicht brengt niet alleen kleur in het leven van de patiënten, maar geeft het ziekenhuis ook een stukje extra sfeer.