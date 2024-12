Straatboer brengt ‘vergroende huurders’ uit dank bloembollen voor kerst

Ook in Zwolle, Hattem en Utrecht werden bloembollen uitgedeeld (foto: Straatboer)

Straatboer Steven heeft afgelopen vrijdag bloembollen langsgebracht bij twintig Groningse huurders die afgelopen jaar hun versteende voortuin hebben vergroend.

De actie is een initiatief van Stichting Straatboer, dat zich inzet voor het vergroenen van leefomgeving. In samenwerking met woningcorporatie Nijestee hebben verschillende huurders afgelopen jaar hulp gekregen van een zogenoemde ‘Straatboer’. Met die persoon hebben ze hun tuin vergroend; de tegels en het zand eruit, aarde en plantjes erin.

Kerstgroet

Alle vergroende huurders ontvingen een kerstkaart en een zakje biologische bloembollen. “Die bloembollen die plant ik vanmiddag direct in de grond”, vertelt een huurder uit de Oosterparkwijk.

“Bewoners vonden het een leuke verassing dat ik langskwam”, vertelt Straatboer Steven, die de bloembollen met een soort bakfiets naar de adressen bracht. “Leuk ook om de gezamenlijk ingeplante tuin weer even te bekijken.”

Meedoen

In 2025 is Stichting Straatboer opnieuw van plan voor Groningse voortuinen te vergroenen. Geïnteresseerden kunnen een mail sturen naar woonzaken@nijestee.nl of op de website van Straatboer kijken.