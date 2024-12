Straat- en jongerenwerkers WIJ Groningen weer actief tijdens jaarwisseling

Foto: Picjumbo via Pixabay.com

Tijdens de jaarwisseling zijn medewerkers van WIJ Groningen weer preventief aanwezig in de gemeente Groningen. Overdag en ’s nachts lopen jongerenwerkers en straatwerkers rondes in de wijken en dorpen.

De dagploeg is actief van 09.00 tot 18.00 uur, terwijl de avondploeg aanwezig is van 18.00 uur tot 02.00 uur. In totaal zijn ruim vijftig WIJ-medewerkers betrokken bij deze inzet. Zij werken samen met de gemeente, politie, brandweer en boa’s.

Volgens WIJ-coördinator Jacko Rink is de aanwezigheid bedoeld om contact te maken met jongeren en buurtbewoners. “We handhaven niet, maar gaan gesprekken aan en zijn zichtbaar in de wijken”, legt hij uit. “Onze medewerkers maken hun rondes door de straten van de wijken, dorpen en buurten, zoals ieder jaar. Dit doen wij in samenwerking met de gemeente, politie, brandweer en boa’s. Wij handhaven niet, maar zijn preventief aanwezig door bijvoorbeeld gesprekken aan te gaan met jongeren en buurtbewoners.”