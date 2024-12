Stichting Groningen Jabalya vangt bot: geen algeheel verbod export militaire goederen naar Israël

Foto: Emmanuel Huybrechts via Flickr (CC 2.0 SA) http://flic.kr/p/asiq1f

De rechtbank in Den Haag heeft de Staat niet verplicht om een algeheel verbod op de export van militaire goederen naar Israël in te stellen. Daarmee vangt onder meer de stichting Groningen Jabalya bot.

De stichting Groningen Jabalya daagde, samen met negen andere Nederlandse organisaties, de Staat voor de rechter vanwege het leveren van wapens aan Israël.

De organisaties beschuldigden de Staat van het verwaarlozen van zijn verplichtingen om mensenrechten te beschermen in Gaza en de bezette Palestijnse gebieden. Ze vorderden een verbod op de export van wapens en handelscontacten met Israël.

De rechter wees deze vorderingen af, omdat de Staat zijn export zorgvuldig beoordeelt en geen bewijs was geleverd dat de handel onrechtmatig is. De rechter oordeelde daarom dat de Staat voldoet aan de regelgeving voor de export van dergelijke goederen.

“De afgelopen tijd is geregeld een aanvraag voor export geweigerd”, stelt de rechtbank. “De Staat geeft aan dat het onwaarschijnlijk is dat de Staat nog een vergunning zal afgeven voor wapens die kunnen bijdragen aan activiteiten van Israël in Gaza of op de Westelijke Jordaanoever. Het is ook niet aannemelijk geworden dat op dit moment nog vergunningen lopen die de Staat had moeten weigeren.”