Stadskudde heeft de stad verlaten: “Komend voorjaar komen ze terug”

Foto: Sebastiaan Scheffer

De schapen van de Stadskudde zijn afgelopen week opgehaald en overgebracht naar hun overwinteringsplaats in Drenthe. Komend voorjaar komen de schapen weer terug.

De afgelopen jaren werden de schapen, die het ecologisch groenbeheer verzorgen in de stad, halverwege november opgehaald. “De kudde heeft dit jaar te kampen gehad met blauwtong”, vertelt de schaapsherder. “Daardoor was er een achterstand opgelopen in de gebieden die begraasd moesten worden. Om die reden is de kudde wat langer doorgegaan, om op die manier toch zoveel mogelijk werk gedaan te krijgen.”

Sneeuw

De sneeuw van vorige week maakte duidelijk dat het seizoen nu echt ten einde is. “Door de sneeuw werden de grassprieten moeilijker bereikbaar. Dat was een goed moment om te besluiten om de kudde op te halen.” In een vrachtwagen werden de schapen overgebracht naar zuidoost-Drenthe. “Daar zullen de dieren komende periode aan de slag gaan op de weilanden van diverse boeren om deze kort te grazen.”

Prikangst?

De Stadskudde haalde dit jaar verschillende keren het nieuws. In juni was een deel van de kudde uitgebroken. “Op die dag stond de jaarlijkse Q-koorts-vaccinatie op het programma. Om deze te kunnen geven hadden we de schapen naar een weide op De Bunders op de Zernike Campus gebracht. In de ochtend kwamen er verschillende meldingen binnen dat de kudde niet meer compleet was. Een deel van de schapen was in de nachtelijke uren uitgebroken en had zich opgesplitst en verspreid.” De meeste schapen werden aangetroffen op zo’n 2,5 kilometer afstand. De kudde kon snel weer compleet worden gemaakt, waarna ze alsnog hun vaccinatie kregen.

Blauwtongvirus

Daarnaast was daar het blauwtongvirus. Vorig jaar kon dit virus buiten de deur worden gehouden, dit jaar lukte dat niet. “Het grootste gedeelte van de kudde is in meer of mindere mate ziek geweest. Een aantal dieren is dusdanig ziek geweest dat we ze overgebracht hebben naar onze schaapskooi in Weiteveen in Drenthe. Helaas is ook een aantal schapen overleden.”