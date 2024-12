Stadjer Jenning de Boo wint NK sprint en pakt wereldrecord

Jenning de Boo - Foto via Gemeente Groningen

Het schaatsweekend in Heerenveen is mooi geëindigd voor Groningen. Stadjer Jenning de Boo heeft het NK sprint in Thialf gewonnen. Het is daarmee voor het eerst dat de Groninger de nationale titel wint.

De Boo had eerder in het weekend de koppositie al gepakt. Hij won met overmacht de 500 meter, met een eindtijd van 34,30 seconden. Nog nooit was een Nederlander sneller in Heerenveen. Op de 1.000 meter eindigde hij als tweede, in 1.07,72. Alleen de Fries Tim Prins was een tikkeltje sneller.

Op de zondag reed De Boo wederom een 500 en 1.000 meter. Op de 500 meter werd De Boo eerste met een tijd van 34,29 seconden. Op de 1.000 meter, waar De Boo nationaal kampioen van is, haalde de Groningen de snelste tijd met 1.07,34. Het is de vijfde snelste tijd ooit op deze afstand in Thialf. Het puntenaantal dat De Boo haalde is een nieuw wereldrecord laaglandbaan.

Bij de vrouwen won Jutta Leerdam de nationale titel.