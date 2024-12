Stadjer Jenning de Boo neemt voorsprong bij NK Sprint op het ijs van Thialf

Jenning de Boo - Foto via Gemeente Groningen

Het NK Allround en Sprint in Heerenveen lijkt dit weekend bij de mannen een Gronings feestje te worden. De Stadjers Chris Huizinga (allround) en Jenning de Boo (sprint) leiden halverwege het toernooi.

De 20-jarige De Boo won met overmacht de 500 meter, in 34,30 seconden. Nog nooit was een Nederlander sneller in Heerenveen. Op de 1000 meter eindigde hij als tweede, in 1 minuut 07,72. Alleen Tim Prins was een tikkeltje sneller.

Na de eerste dag gaat De Boo aan de leiding met 68.160 punten. Hij heeft een ruime voorsprong op Merijn Scheperkamp en Joep Wennemars. Ook Tim Prins en Kjeld Nuis loeren nog op kwalificatie voor het EK. De beste drie plaatsen zich zondag voor het EK, over twee weken eveneens op het ijs van Thialf.

De Boo zat, zoals altijd, compleet stuk na zijn 1000 meter: “Ik kan mezelf helemaal leeg trekken. Dat is mijn kracht. Maar ik heb veel zin in morgen en hoop dan de Nederlandse titel te pakken.