Stadjer (30) krijgt celstraf na misbruik van vriendin van huisgenoot

Een Stadjer (30) is veroordeeld voor het verrichten van ongewilde seksuele handelingen met de vriendin van een huisgenoot die “onmachtig” was. Hij krijgt een gevangenisstraf van vier maanden, plus acht maanden voorwaardelijk. Dat meldt Dagblad van het Noorden.

Het gaat om een incident uit september 2022. De vriendin van een huisgenoot van de verdachte werd wakker nadat ze voelde dat er iemand aan haar zat. Ze zag dat het niet om haar vriend ging, die aan de andere kant van het bed lag, en begon te schreeuwen.

De verdachte verklaarde dat hij onder invloed van drugs en alcohol was en in het verkeerde bed terecht was gekomen. Het OM eiste anderhalf jaar cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk, wegens verkrachting. Volgens de rechtbank is hier niet genoeg bewijs voor. Wel oordeelt de rechtbank dat het gaat om het verrichten van seksuele handelingen met iemand die “onmachtig” was.

De rechtbank vindt een mildere straf toepasselijker. Dit omdat de man geen strafblad heeft en verder zijn leven op orde lijkt te hebben. Ook heeft hij na het incident medische kosten betaald voor de vrouw en is hij bezig geweest met zijn drugs- en alcoholgebruik. Naast de gevangenisstraf moet de man ook een schadevergoeding van 7800 euro betalen.