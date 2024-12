Stad gaat prijsvraag uitschrijven voor invulling huidig busstation: horeca, cultuur, groen en sport?

Het bijna verlaten Hoofdstation - Foto: Sebastiaan Scheffer

Het huidige busstation in Groningen moet na de verplaatsing van de bussen naar de zuidkant van het station niet jarenlang leeg blijven staan. Dat vindt de gemeenteraad, die woensdag een motie heeft aangenomen om de plek een tijdelijke, bruisende invulling te geven.

Als het nieuwe busstation aan de zuidkant van het Hoofdstation in de zomer van 2026 klaar is, komt het huidige busstation vrij. Daarna bestaat wel de kans dat het daarna nog vijf tot tien jaar ongebruikt blijft als er geen plannen worden gemaakt. De grond is namelijk van de NS, die de grond nog lang tot haar beschikking heeft. “Het is een zonde om zo’n centrale plek aan de rand van de binnenstad leeg te laten staan”, stelt Rico Tjepkema (PvdA) namens de andere indieners van de motie. “Ook denken we dat een tijdelijke invulling de veiligheid in het gebied tijdens de nachtelijke uren kan verbeteren. Bovendien biedt het kansen voor startende ondernemers, die tegen lagere huren aan de slag zouden kunnen.”

De PvdA en de mede-indieners dragen horeca, cultuur, verblijven, groen, spelen en bewegen als mogelijk opties om het terrein in te vullen. Daarvoor komt er een prijsvraag: “Er is heel veel mogelijk. We willen de Groningers erbij betrekken. Op het Suikerterrein hebben we gezien hoe goed een prijsvraag werkt om met een goede tijdelijke invulling te komen. Laten we dat ook doen voor het busstation.”

‘Permanent Wintergoud?’

Tijdens de raadsvergadering van woensdagavond waren er nog wel een paar kritische noten. Zo vroeg VVD-raadslid Rico Tjepkema zich af of de PvdA een ‘permanent Wintergoud’ voor zich ziet op het busstation. “Lentegoud of iets dergelijks? En wat mag het volgens de indieners kosten? Moet de gemeente het betalen of moet ook de NS (de eigenaar van het terrein) meebetalen?” Ook vroegen raadsleden zich af wat ’tijdelijk’ betekent in de context van het busstation. Mariska Sloot van de Stadspartij: “Hoe gaat men voorkomen dat mensen die daar tijdelijk willen zijn, na tien jaar ineens permanent willen blijven?”

“Lentegoud vind ik een mooie suggestie”, beantwoordt Tjepkema. “Maar de voorbeelden die we noemen zijn slechts bedoeld als ‘inspriratie’ richting het college. En die tijdelijkheid is wel echt een aantal jaren Wie daar terechtkomt, kan daar echt een tijd gebruik van maken.” Wethouder van Niejenhuis vult aan: “We kunnen het echt over jaren hebben, voordat er aan de noordzijde iets ontwikkeld wordt. We lezen ook de zorg ‘wordt dit wel een sociaal veilige plek? Anderszijds benutten we de plek die deze locatie kan bieden.”

‘Gesprek met NS is er al’

Het voorstel, mede namens de GroenLinks, D66, Student en Stad, de ChristenUnie, de Partij voor het Noorden en het CDA, kreeg uiteindelijk groen licht van bijna de gehele gemeenteraad. Alleen de PVV en twee raadsleden van de Stadspartij waren tegen. Nog voordat met de motie werd ingestemd, stelde Van Niejenhuis: “We zijn over het project prettig in gesprek met de NS, in reactie op de motie. Ze willen hier met ons over praten. Als we daadwerkelijk, samen met de NS, overgaan tot een prijsvraag komen we ook tot een kostenplaatje over welk deel bij de gemeente ligt en bij de NS. Dan leggen we de prijsvraag opnieuw aan u voor.”