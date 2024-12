Sportrecreade Ten Boer genomineerd voor Breedtesportprijs 2024

Bron: Sportgala Groningen

Sportrecreade Ten Boer is genomineerd voor de Breedtesportprijs 2024. Het sportevenement is één van de tien kanshebbers voor de prijs die maandag 9 december wordt uitgereikt in Martiniplaza.

De Sportrecreade Ten Boer is een sportmaand die jaarlijks in de zomer plaatsvindt. Het is begonnen in 1970 met een hardloopwedstrijd. Tegenwoordig vinden er allerlei activiteiten plaats. Afgelopen augustus en september konden mensen meedoen aan bijvoorbeeld wandeltochten en verschillende clinics.

De Breedtesportprijs is onderdeel van het Sportgala Groningen. De prijs wordt uitgereikt aan een evenement, persoon, organisatie of vereniging die op een bijzondere manier iets heeft betekend voor de breedtesport in de provincie Groningen. Uit elke gemeente wordt een kandidaat genomineerd. Volgens de jury is het “te prijzen hoe de organisatie met alle vrijwilligers en sponsoren zich al die jaren actief inzet voor de breedtesport en hoe ze inwoners van alle leeftijden middels sport en bewegen bij elkaar brengt.”