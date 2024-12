Speelotheek in Vensterschool Selwerd opent 11 december de deuren

De nieuwe Speelotheek in de Vensterschool aan de Eikenlaan wordt dinsdag 11 december geopend. Je kunt er gratis speelgoed halen voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

De Speelotheek+ is bedoeld voor kinderen uit Selwerd, Paddepoel en Tuinwijk. De officiële opening is een dag later en wordt verricht door wethouder Manouska Molema en kinderburgemeester Inez.

Met de Speelotheek+ willen de initiatiefnemers elk kind tot 4 jaar toegang bieden tot duurzaam en leerzaam speelgoed. Het is ook een ontmoetingsplek voor ouders en een plek waar ze informatie kunnen krijgen over ondersteuning en activiteiten in de wijk.

Initiatiefnemer Floor Weusten: “We zien veel armoede en eenzaamheid in de wijken. Daarom willen we een laagdrempelige ontmoetingsplek creëren waar ouders elkaar ontmoeten en samen leren spelen met hun jonge kind.”

De speelotheek wordt gerund door vrijwilligers, ondersteund door een medewerker van WIJ Groningen. Hij is geopend op woensdag en donderdag van 12 tot 14 uur en op vrijdag van 9 tot 12 uur en van 15 tot 17 uur.