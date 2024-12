SodM gaat gaswinning bij Warffum niet gedogen: ‘Niet serieus nemen onrust schaadt vertrouwen in overheid’

Foto: Pexels

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft besloten het verzoek van de NAM om gaswinning bij Warffum vanaf 1 januari 2025 te gedogen, af te wijzen. Dat besluit betekent dat de NAM de gaswinning in Warffum vanaf 1 januari moet staken.

Het SodM heeft het besluit naar eigen zeggen genomen na overleg met lokale bestuurders, bewonersgroepen en de provincie Groningen.

Volgens het SodM diende de NAM op tijd een nieuw winningsplan in. Uit onderzoek blijkt dat de gaswinning veilig kan plaatsvinden, erkent ook het de toezichthouder op de gaswinning.

Toch speelt het vertrouwen van de omgeving een doorslaggevende rol in de afwijzing, aldus het SodM: “Het voorgenomen verlenging en het eventueel gedogen van de gaswinning heeft een grote mate van onrust veroorzaakt, zeker na de uitkomst van de parlementaire enquête aardgaswinning Groningen. Het gedogen van de gaswinning zonder het serieus nemen van deze onrust zal leiden tot een verdere afname van het vertrouwen van de omgeving in de Rijksoverheid. Dit vertrouwen is essentieel voor het brede herstel waartoe de parlementaire enquêtecommissie heeft opgeroepen.”

Het besluit betekent dat de NAM de gaswinning in Warffum vanaf 1 januari moet staken. Pas als de vergunning definitief is verlengd, kan de productie worden hervat.